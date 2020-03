Santé publique – Vingt-quatre Chinois confinés à Mahamasina

Quarante personnes ayant séjourné dans les pays touchés par le coronavirus sont en observation. Aucun cas positif jusqu’à hier, selon le ministère de la Santé publique.

Des Chinois ont pu entrer sur notre territoire, cette semaine. Ils sont au nombre de vingt- quatre et sont sous observation dans un lieu d’ isolement à Mahamasina. Une source rapporte qu’il s’agit d’ouvriers chinois qui travaillent dans la rénovation du stade de Mahamasina. Il n’y a aucune précision sur leur lieu de départ. « Certains viennent de l’Égypte, de l’Indonésie, d’autres de Maurice. Même si quelques-uns ont embarqué en Chine, ils ont été déjà mis en quarantaine avant de venir chez nous. Et ils sont venus avec une situation de bonne santé », indique cette source.

Aucun ressortissant étranger ayant séjourné ou résidé en Chine, en Iran, en Italie, en Corée du Sud, les pays les plus touchés par le coronavirus, ne devrait pourtant débarquer à Madagascar, si on se réfère à la note co-signée par le ministère de la Santé publique et celui des Affaires étrangères, à la date du 2 mars. « Tous passagers venant de la Chine, de l’Italie, de l’Iran, et de la Corée du Sud sont soumis à l’interdiction d’entrer sur le territoire malgache », peut-on lire dans cette note. Cette note précise que « des autorisations de voyage peuvent être accordées conjointement par le ministère de la Santé publique et celui des Affaires étrangères».

Dérogation spéciale

Mais il faut être des ressortissants malgaches « en situation difficile », des diplomates et médecins disposants de passeport diplomatique et travaillant à Madagascar, pour pouvoir bénéficier de cette dérogation spéciale. Dans ce cas, cette note n’a pas été respectée.

Selon les dernières informations du ministère de la Santé publique, quarante-deux personnes sont sous observation, en ce moment. Vingt-quatre à Mahamasina, seize à Anosiala et quatre sont suivis chez eux. En général, elles ont séjourné dans les pays où le coronavirus sévit. « Nous n’avons aucun cas suspect ni avéré jusqu’à présent », informe une source auprès du ministère de la Santé publique. Deux Français ont été admis au Centre hospitalier universitaire à Anosiala, jeudi, pour suspicion de coronavirus. L’Institut Pasteur de Madagascar (IPM) a déjà confirmé qu’ils n’ont pas le coronavirus. Ces deux étrangers seraient sortis de l’hôpital, hier matin, contre avis médical. « Nous n’avons pas validé leur sortie. Ils ont appelé un taxi et sont partis », informe une source.