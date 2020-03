Motocyclisme – La FIM apporte son soutien moral

Le président de la Fédé­ration Internationale de Moto­cyclisme (FIM) a affiché sa position par rapport à la pandémie de coronavirus, ainsi que la cascade d’annulations et de reports. Jorge Viegas a ainsi envoyé une lettre à toutes les associations membres à travers la planète, notamment la Fédération Malgache de Motocyclisme (FMaM).

La Grande île fait partie des pays concernés avec l’annulation des 4h Honda. « Avec les fédérations nationales et nos promoteurs, nous faisons le maximum pour notre raison d’exister. Mais la situation actuelle va au-delà de notre passion. Et nous nous conformons évidemment aux décisions de chaque gouvernement », peut-on lire dans la lettre. Jorge Viegas a également affiché son soutien moral : « Dans ces temps difficiles, nous devons rester forts et espérer un retour à la normale pour bientôt, mais nous devons aussi être ouverts à d’autres solutions imaginatives. Les dates du calendrier sont repoussées et même la tenue de notre assemblée générale et de la cérémonie des FIM Awards s’en retrouve impactée »