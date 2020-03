Football – Can 2021 : Report du duel Barea # Éléphants

La CAF revoit sa position. Toutes les échéances de la fin mars sont reportées. La double confrontation Madagascar # Côte d’Ivoire est donc repoussée.

Volte face. La Confédéra­tion Afri­caine de Football a finalement opté pour un report des matches, prévus à la fin du mois de mars. Et ce, deux jours après avoir soutenu qu’elle maintenait son calendrier. L’instance continentale a fait connaître sa décision dans un communiqué paru hier soir : « La santé de tous les acteurs du football demeure notre priorité… Plusieurs joueurs, qui doivent participer aux éliminatoires de la CAN 2021, viennent de pays contaminés. De nombreux clubs refusent de libérer leurs éléments pour les rencontres internationales… La CAF a décidé de repousser les échéances en qualifications de la CAN 2021, initialement fixées du 25 au 31 mars ».

Le duel entre Madagascar et la Côte d’Ivoire n’aura donc pas lieu. Les Barea devaient se déplacer à Abidjan pour une première affiche, le vendredi 27 mars. Et par la suite, une deuxième confrontation avec les Éléphants devaient se jouer, le mardi 31 mars, en territoire malgache. « Nous proposerons prochainement un nouveau calendrier, en concordance avec l’évolution de la pandémie de coronavirus », peut-on également lire dans le communiqué.

Position intenable

Ce revirement était dans l’air depuis hier matin. Juste avant, toutes les autres confédérations à travers la planète ont décidé de reporter leurs prochains rendez-vous. À titre d’exemple, l’UEFA a décidé de suspendre la Ligue des Champions en Europe ou encore la Conmebol a repoussé les rencontres en éliminatoires du Mondial 2022 en Amérique du Sud. Les autres disciplines aussi ont suspendu leurs événements, comme la NBA, la Formule 1 ou encore la Moto GP. Même le relais de la flamme olympique a été stoppé en Grèce. On s’attendait à ce que la CAF leur emboîte le pas. Même si l’Afrique n’est pas aussi durement touché que les autres continents.

De toute façon, la position initiale de la Confé­dération aurait été intenable. En effet, de très nombreux joueurs restent bloqués au sein de leurs différents clubs sur le Vieux Continent. Or, la majorité des sélections africaines, à l’instar celle de Madagascar, s’appuient largement sur les expatriés. Sans oublier que le maintien du calendrier va à l’encontre des mesures prises par les autorités de chaque pays, comme la suspension des compétitions internationales dans la Grande île ou encore l’interdiction des rassemblements sportifs de grande envergure au Rwanda et au Kenya.