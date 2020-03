Enseignement – Les Rakibolana font le bonheur des élèves

Le Chef d’État lance officiellement la distribution des « Rakibolana ». Ces ouvrages ont comblé les principaux bénéficiaires.

Des acclamations de joie saluèrent l’arrivée du couple présidentiel, Andry et Mialy Rajoelina, au Gymnase couvert de Mahamasina, pour le lancement officiel de la distribution du « Rakibolana», hier matin. Ils ont été accueillis par des milliers d’élèves, tout excités à l’idée de bénéficier d’un dictionnaire. « On en a, énormément, besoin pour enrichir nos vocabulaires. On se sent un peu faible dans la maîtrise des langues», ont réagi Kanto et Miora, deux élèves de la classe de 3ème d’un Collège d’enseignement général (CEG) à Tsimbazaza.

Ce Rakibolana ne fera pas qu’enrichir les vocabulaires malgache et français des jeunes. Mieux, il va aider les élèves à s’exprimer en public, à exprimer leurs idées et à faire des débats, grâce à aux riches contenus du dictionnaire.

« Enseignez cinq mots par jour à vos élèves, et vous verrez, à la fin de l’année scolaire, ils sauront parler en public », a conseillé le président de la République, aux enseignants. Andry Rajoelina a invité quelques élèves à répondre à ses questions, en guise d’exemple. Il leur a demandé d’expliquer le mot « Fahazavana » (ndlr : lumière), de donner sa source, de donner l’orthographe du mot « Biskoy » (ndlr : biscuit), et la manière dont ils sont fabriqués.

Biskoy

Les élèves ont pu expliquer en partie les mots, mais n’ont pas su comment écrire le mot « biskoy ». Avec ce Rakibolana en main, ils vont, certainement, avoir de meilleur résultat. Tous les élèves des classes de 7ème et de 3ème vont bénéficier de ce dictionnaire, selon le ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel, Josoa Iarintsambatra Rijasoa Andriamanana.

« Même les élèves des écoles privées qui disposent d’ouvrages rencontrent des difficultés. La situation ne peut pas être meilleure dans les établissements scolaires publics », précise Andry Rajoelina, pour défendre cette distribution de dictionnaires.

Le Chef d’État est fier de la réalisation de ce projet qui lui tient à cœur. « J’attendais depuis longtemps, le lancement officiel de la distribution de ce dictionnaire. Grâce à ce projet, nous pouvons réaliser le « Velirano n°4 » qui est d’améliorer la qualité de l’enseignement. Cela a été délaissé pendant de longues années, nous allons inverser la situation », lance Andry Rajoelina. Il est le seul Chef d’État qui s’est investi à grande échelle dans l’amélioration de la qualité d’enseignement, en octroyant ces ouvrages. Il ne compte pas s’arrêter là.

Il va offrir d’autres ouvrages aux classes d’examen, à savoir, des livres de mathématiques, de malagasy, de français. Les maquettes de ces livres provenaient de l’inspiration du président de la République. Des cahiers de dessin seront, en outre, offerts pour les petites classes. Tous ces outils didactiques ont été fabriqués par une entreprise malgache. La qualité des produits peut très bien s’aligner aux références internationales.