Enjeux économiques – L’Inde admise dans la Commission de l’océan Indien

Deux puissances indianocéaniques en perspective. L’émergence économique de la nation indienne se joint avec la destinée de Madagascar maintenant que l’Inde est admise dans la Commission de l’océan Indien, d’après ce qui a été annoncé officiellement hier. Selon l’ambassadeur de l’Inde Abhay Kumar, « Le leadership du Président Rajoelina a été en faveur de l’admission de l’Inde dans la COI. Le soutien du chef d’État malgache a été déterminant et fructueux. Cette organisation régionale est un espace économique qui va permettre une fois de plus de renforcer les liens bilatéraux indo-malgaches ainsi que la coopération inter-îles. Le soutien de Madagascar a permis à l’Inde de faire son entrée dans une organisation d’intégration régionale où l’économie bleue, le commerce maritime, la protection des littoraux ainsi que les échanges commerciaux sont primordiaux ». Sur le plan du transport, l’ établissement de la liaison aérienne entre la capitale de Madagascar et la ville indienne de Bombay est prévu. « Tout dépend d’Air Madagascar qui assurera le vol. Du côté indien, il s’agit d’une initiative malgache très souhaitée pour raffermir les échanges entre les deux pays. L’océan Indien constitue un espace partagé en commun entre Madagascar et l’Inde. C’est une opportunité naturelle favorable aux deux États», précise Abhay Kumar.

L’Inde fait partie des pays émergents, largement en avance sur le plan médical et technologique. « Un matériel de radiothérapie pouvant soigner le cancer va être remis à l’hopital HJRA d’Ampefiloha par le Gouvernement indien », selon l’ambassadeur Abhay Kumar. Un peuple sain constitue le levier pour l’émergence économique. En réponse d’ailleurs à l’appel de détresse du Président Rajoelina suite aux dernières inondations, l’Inde est le premier pays à avoir dépêché des vivres et matériels pour les sinistrés. « Cette semaine, un navire de guerre indien achemine pour la première fois dans l’histoire de l’aide humanitaire. Celle-ci à destination de Madagascar. Le rapprochement entre les deux pays s’accomplit davantage. Avant-hier, six milles tonnes de dons sont reçus au port d’Antsiranana en présence du chef de la diplomatie malgache. Ces dons seront répartis dans les zones ravagées par les inondations. Il faut porter de l’espoir à tous afin de se développer ensemble », rajoute Abhay Kumar. Afin de protéger son économie, l’Inde donne l’exemple en matière de fermeture de frontières car les liaisons aériennes y sont suspendues pour le moment.