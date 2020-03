Doublons dans la liste électorale – La société civile réclame l’ouverture d’une enquête

Deux semaines après la dénonciation des doublons détectés sur la liste électorale et les cartes d’identité nationale, l’Observatoire Safidy sort de son silence. Une déclaration un peu tardive est émise lors d’une rencontre avec la presse à son siège à Ambatonakanga, hier. La société civile œuvrant dans l’observation électorale a recommandé l’ouverture d’une enquête approfondie afin de découvrir les sources des défaillances. Les auteurs de fraudes méritent de recevoir des sanctions.

Suivant l’évolution de la situation avec sang froid, l’Observatoire Safidy a rappelé dans sa déclaration que « le problème de doublons dans la liste électorale n’est pas chose nouvelle et a été mis en exergue par l’audit de l’Organisation internationale de la francophonie avant l’élection présidentielle». Les lacunes observées durant le processus électoral étaient une occasion pour les acteurs électoraux de renforcer le plaidoyer mais l’impact des actions n’est pas concret jusqu’à présent. C’est après l’annonce de l’existence d’un million de cartes d’identité aux numéros identiques et de cent mille doublons d’électeurs que de telle réaction advienne.

Pour l’Observatoire Safidy, l’enquête approfondie permettra d’identifier la gravité des défaillances sur la liste. L’étude devrait être indépendante. « Les institutions publiques et les partis politiques seront écartés afin de découvrir la vérité sur ces anomalies », note la société civile. Pour l’instant, on ne sait pas encore quelle entité se chargera de cette enquête. Aucune vision n’est non plus établie sur la suite de l’enquête.