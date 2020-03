Bus mobile – Plus de deux cents femmes souffrent du cancer du col de l’utérus

Sur les deux cent quatre-vingt-onze femmes dépistées, neuf ont été positives aux tests de dépistage du cancer du col de l’utérus, durant la semaine passée et ce, à l’occasion de la célébration de la journée internationale des droits des femmes. Le trajet du bus mobile Wish2action, était d’Ambohimandroso, Vinanin-karena, Ivato Centre, Talatan’Ampano, Ilakaka, Andranovory vers Toliara. Des offres de services de dépistage du col de l’utérus ont été effectuées dans ce bus. « Beaucoup de femmes, habitant le long de la RN7 et bénéficiaires, n’étaient même pas au courant de leur état de santé. Neuf ont quand même été testées positives et quatre cas suspect ont été également constatés », explique le Docteur Vololoniaina Raholison, Coordinatrice Natioanale de Wish2action, un programme qui concerne la santé reproductive et la planification familiale.