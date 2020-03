Lancé à vive allure, un tout-terrain a percuté de plein fouet l’arrière d’un camion à l’arrêt. Un jeune homme a été broyé entre les deux véhicules.

Un grave accident a mis en émoi passants, riverains et automobilistes hier aux petites heures, près du gymnase couvert à Mahamasina. Le bilan fait état d’une mort et de deux blessés graves de source auprès de la brigade des accidents , au sein du commissariat central de police à Tsaralalàna. D’après le même interlocuteur, le drame s’est produit aux alentours d’une heure et demie du matin. Des déclarations de témoins révèlent en revanche qu’un véhicule tout-terrain de marque Hyundai Terracan, à l’origine de cette collision mortelle roulait à tombeau ouvert, avant que le pire ne se produise. Le chauffeur du 4×4 aurait commis l’irréparable en prenant en chasse un autre véhicule. Selon les témoignages, la Hyundai Terracan était en train de faire un dépassement lorsqu’elle s’est précipitée vers un camion de chantier de marque Hino. Chargé de remblais, celui-ci était à l’arrêt lorsque le véhicule fou l’a percuté de plein fouet. Le tout-terrain s’est littéralement encastré dans le caisson du poids-lourd. Dans sa course effrénée, il a happé sur son passage un jeune homme pour le broyer contre le châssis du camion.

Sur le coup

La victime a été tuée sur le coup. Les personnes qui se trouvaient à bord du véhicule fou ont été, pour leur part, transportées d’urgence à l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andianavalona, pour être prises en main au service des urgences.

Aux dernières nouvelles, elles sont hors de danger. En revanche, il a fallu recourir au service des sapeurs-pompiers pour désincarcérer le corps inerte du défunt. Venus avec un véhicule de secours et d’assistance aux victimes, les secouristes ont dû utiliser des outils de découpe pour dégager la dépouille coincée entre l’épave du tout-terrain et l’arrière du camion.

Le poids-lourd appartient à une entreprise sous-traitante qui participe aux travaux d’extension et de modernisation du stade municipal de Mahamasina. L’individu qui a trouvé la mort serait l’un des employés mobilisés. De source policière, les occupants du 4×4 effectuaient, pour leur part, une virée. La brigade des accidents de la police nationale a ouvert une enquête. Les premières auditions ont déjà été entamées et le passage au Parquet du chauffeur de la Hyundai Terracan est attendu dans les jours qui viennent.