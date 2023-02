VIOLENCE SUR UNE COLLÉGIENNE – Les enseignants font bloc

Une collégienne a été violentée par son enseignant et a fini à l’hôpital Be de Toliara. Ses jours ne sont pas en danger mais elle est en soin depuis une semaine. La jeune élève aurait été sévèrement giflée par l’enseignant en plein cours et est tombée dans l’inconscience. L’enseignant l’a transportée à l’hôpital et s’est chargé de tous les frais au premier jour. Les parents de la jeune fille ont porté plainte contre l’enseignant et contre le CEG. L’enseignant, pris de panique, a ainsi changé d’attitude et de versions du jour au lendemain. Il dit ne pas être responsable de ce qui est arrivé car la jeune fille aurait déjà été « faible physiquement ce jour-là » et « qu’elle n’avait pas toute sa tête ». La Plateforme pour la protection de l’Enfant à Toliara s’est chargée de l’affaire et des enquêtes ont été ouvertes. Seulement, au troisième jour, le chef de la circonscription de Toliara I, le directeur du CEG dont il est question et le syndicat des enseignants ont expliqué devant la presse que l’enseignant n’est pas fautif dans l’affaire et qu’il n’y a pas lieu de l’inquiéter. Des sources révèlent que la famille des enseignants a intimidé les élèves pour que ces derniers ne répondent pas aux questions des enquêteurs. L’affaire est donc en suspens et les enseignants conduits par le Chef Cisco de Toliara I menacent de faire un sit-in devant le commissariat de police si l’enseignant ou l’un des leurs est enquêté.