SANTÉ PUBLIQUE – La bilharziose se propage à Ambositra

Le maire de la commune rurale d’Andina, district d’Ambositra, le professeur Raphaël Rakotozandrin-drainy, tire la sonnette d’alarme. La propagation de la bilharziose est incontrôlable dans le district d’Ambositra. Ce médecin estime que cette maladie parasitaire a infecté 80% de la population. « La bilharziose atteint les différentes couches de la population de tous âges confondus. Même des bébés de 9 mois sont contaminés. », alerte-t-il. Les habitants d’Ambositra attrapent la bilharziose en effectuant leurs activités quotidiennes. « Les parasites peuvent s’attraper en nageant dans les eaux douces, en repiquant le riz dans la rizière, et même en prenant une douche. », détaille ce professeur. La bilharziose tue en silence. Plusieurs personnes meurent de cette maladie. Car souvent, la maladie n’est détectée qu’au stade de complication. « La plupart des victimes ne savent pas qu’elles sont malades, et pourtant, la bilharziose est une maladie curable, lorsqu’elle est détectée à temps. Le ventre qui gonfle (ndlr : car le volume du foie et de la rate augmente), est déjà un signe de la complication de la maladie. Et même si la maladie est détectée à ce stade, la plupart des malades n’ont pas les moyens de se faire opérer. », regrette notre source. Ambositra est classée comme une zone de la bilharziose intestinale, depuis longtemps. Une campagne de traitement de bilharziose gratuite y a lieu tous les ans. Mais la maladie continue à sévir. L’hygiène de la population, notamment le phénomène de défécation à l’air libre, augmente la propagation du virus. La lutte contre cette maladie parasitaire repose sur des actions multisectorielles : traiter les groupes de population à risque, améliorer l’accès à l’eau potable, multiplier les infrastructures d’hygiène et d’assainissement, lutter contre la défécation à l’air libre, renforcer l’éducation en matière d’hygiène.