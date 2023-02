RÉGION DIANA – Quand l’eau potable devient disponible

Vingt-quatre systèmes de pompage d’eau potable sont installés grâce à l’ONG Charity : Water. Une lutte durable contre la salubrité et les maladies.

Comme la région de Menabe, celle de Diana a aussi bénéficié du projet d’accès à l’eau potable et de l’assainissement. Depuis 2018, vingt-quatre systèmes, avec plusieurs bornes fontaines sont mis en place dans plusieurs villages ruraux identifiés dans les districts d’Ambanja et d’Ambilobe . Et actuellement huit autres sont encore en phase de construction. Le projet, financé par l’Organisation non gouvernementale « Charity: water » et mis en œuvre par Helvetas Madagascar, visait à fournir de l’eau potable aux habitants qui luttaient chaque jour pour accéder à l’eau.

D’autres se sont servis de puits traditionnels, appelés localement par « Vôvo ». Lorsque les sources se tarissent après la saison des pluies, les villageois sont obligés de se déplacer dans des zones dépourvues de tout accès à l’eau potable, puisque les seuls points d’eau accessibles sont des puits insalubres situés à près d’une quarantaine de minutes de marche de leurs villages . Ce qui a des impacts non négligeables sur les conditions sanitaires et la salubrité de ce territoire, ainsi que sur le dynamisme et le développement économique des communes rurales.

Une solution durable

Pour libérer les communautés de ce cycle, Helvetas Madagascar a identifié le moyen le plus durable de remédier au manque d’eau, qu’il s’agisse d’un système de pompage et de gravitaire. Chaque point d’eau, un emplacement sélectionné par des partenaires locaux, tient compte de facteurs tels que la géographie, l’évaluation des besoins, la participation communautaire et la durabilité à long terme.

De fait, les partenaires privés de mise en œuvre coordonnent la formation à l’assainissement et à l’hygiène et établissent un comité local de l’eau. L’offre n’est pas gratuite, chaque borne est équipée d’un compteur qui indique la consommation. Et le comité désigne une personne pour collecter les prix de vingt litres d’eau pouvant contenir dans le fameux « jerrican jaune », valant 50 ariary . Celle-ci est aussi chargée de payer la facture auprès de l’organisation.

Bref, l’achèvement de ces infrastructures d’eau a permis aux membres de la communauté de démarrer des petites activités, telles que faire pousser des cultures et élever du bétail pour aider les villages ou communes à prospérer. Les enfants prospèrent grâce à une meilleure santé.

Impact négatif

Néanmoins, de nombreuses bornes fontaines ne fonctionnent plus actuellement. Selon les bénéficiaires, il n’y a pas de surveillance rapprochée et l’alimentation en eau est souvent coupée. « La gestion a été confiée à une société privée et elle devait collaborer avec la commune pour l’entretien » a expliqué un technicien de l’Helvetas. L’on a remarqué que même le réservoir d’eau installé n’a pas de contrôle systématique.

En conséquence, de nombreuses feuilles et morceaux de troncs d’arbres, ainsi que de la saleté d’oiseaux et de la poussière, tombent à l’intérieur. Bien sûr, l’eau qui atteint la maison du consommateur n’est pas saine. Beaucoup de ces châteaux d’eau sont équipés de panneaux solaires pour leur fonctionnement, mais force est de constater que la technologie n’est pas encore bien maîtrisée. Dans la manière de choisir l’endroit où les points d’eau ont été installés, cela n’a pas non plus été bien considéré. Quoi qu’on dise, l’accès à l’eau potable est un besoin fondamental de première importance.