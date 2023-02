Projet providentiel

On dirait des secouristes turcs ou syriens en train d’extirper des miraculés du terrible séisme. Le spectacle était insoutenable dimanche au By pass. Trois piétons étaient coincés sous un mastodonte de 40 tonnes pendant des heures. Ils attendaient tranquillement le bus lorsque le camion fou au service d’un remblai s’est jeté de tout son poids sur eux après avoir arraché un poteau électrique. Ils se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment comme on dit.

Les moyens manquaient aux témoins oculaires du drame pour extirper les trois victimes écrasées sous les gravats. Même les sapeurs-pompiers avaient toutes les peines du monde pour sauver les trois individus encore en vie. Il a fallu le secours d’une grue d’un particulier et l’ingéniosité des secouristes qui ont dégonflé les pneus du camion pour dégager les malheureux piétons.

Un tel drame peut arriver à n’importe quel usager du By pass depuis la reprise du remblai au début de cette année. Alors que le Conseil des ministres avait décidé l’année dernière que tous les remblais étaient suspendus et que la région Analamanga affirme que les remblais sont formellement interdits en saison de pluie, certains individus bravent ces dispositions au nez et à la barbe des autorités. Sur le pare-brise du camion fautif il était marqué « Projet présidentiel ». Aucune précision n’a été donnée à ce sujet toujours est-il que si le remblai était autorisé, il faudrait penser à ne le faire que la nuit pour éviter les drames de cette espèce surtout à la sortie des écoles. Les gros camions sont devenus de véritables problèmes.

Non seulement ils réduisent la durée de vie des chaussées mais aussi et surtout ils constituent un danger ambulant à tout moment pour les autres. Pas plus tard que jeudi deux gros camions dans deux directions opposées étaient tombés simultanément en panne a l’entrée du pont d’Iavoloha bouchant le passage et rendant la circulation impossible pendant des heures. Il a fallu l’intervention de plusieurs éléments de la police nationale et de la police communale pour trouver une solution. Un tel désagrément est devenu fréquent depuis qu’on autorise les gros camions à circuler à toute heure. Il faut dire également que la largeur de la chaussée est trop petite pour contenir deux gros camions qui se croisent. Ils risquent de se frotter et de rester accolés à jamais comme c’est souvent le cas sur la RN2.

Circuler sur le By pass devient ainsi infernal à cause de ces camions à remblai. Et tout le monde n’a pas la chance ou la malchance providentielle de ces piétons de survivre à une telle tragédie. À bon entendeur salut.