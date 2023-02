PARTENARIAT – Orange et Cementis Madagascar, ensemble pour différents projets sociaux

Orange Madagascar et Cementis Madagascar signent un protocole d’accord dans le cadre de leurs projets sociaux. Les deux parties se sont rapprochées pour mettre en place un partenariat dans ce sens. Une entente qui vise à aboutir à un impact majeur d’une manière durable en faveur des communautés, dans leurs environnements communs. Cimenter une franche collaboration. Cementis Madagascar, filiale du groupe Cementis, leader dans la production et la distribution de ciment et matériaux cimentaires dans l’océan Indien, s’engage aux côtés d’Orange Madagascar et apporte son appui aux projets sociaux déployés par l’association Orange Solidarité Madagascar. L’accord de partenariat a été signé hier par Frédéric Debord, directeur général d’Orange Madagascar, et François de Lesquen, directeur général de Cementis Madagascar , à la Tour Redland d’Akorondrano. Dans le cadre de ce partenariat, Cementis Madagascar mettra à disposition son expertise technique, ainsi que des tarifs préférentiels sur sa gamme de produits de construction, en phase avec sa stratégie RSE. L’ensemble des supports apportés par Cementis Madagascar sont exclusivement destinés aux projets sociaux déployés par Orange Solidarité Madagascar avec ses partenaires et ses prestataires. Les Villages Orange, les projets solidaires, ou encore les programmes numériques, sont notamment concernés par ces projets, et vont ainsi bénéficier de cet appui .Orange Solidarité Madagascar déploie de nombreux projets nécessitant des travaux de construction ou de réhabilitation. Ces différentes infrastructures concernent notamment les Village Orange, des réponses à des cataclysmes, des projets solidaires ou encore les programmes numériques. Orange Madagascar et Cementis Madagascar partagent les mêmes valeurs et les mêmes engagements sociaux. À terme, les deux partenaires vont être appelés à collaborer dans le cadre d’autres projets, notamment des travaux de construction financés par Orange Madagascar dans les zones d’intervention de Cementis Madagascar, ou encore le cofinancement de l’implémentation d’un Village Orange.