MISSION HUMANITAIRE À AMBOSITRA – Médecins de l’océan Indien cible douze mille patients

Médecins de l’océan Indien enchaîne ses missions humanitaires à Madagascar. Pour sa 67e visite, l’organisation va s’installer une dizaine de jours à Ambositra.

Ambositra est la prochaine destination des missionnaires de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Médecins de l’océan Indien (MOI), pour sa 67e mission à Madagascar. Elle cible une dizaine de milliers de patients dans ce district de la région de Matsiatra Ambony. « Notre objectif est de traiter douze mille malades. », annonçait le Dr Firoze Koytcha, chirurgien et président de cette mission humanitaire, hier. Cinquante quatre missionnaires, à savoir, des médecins et des infirmiers de différentes spécialités, la chirurgie générale, la cardiologie, la gastro-entérite, l’oto-rhino-laryngologie (ORL), l’ophtalmologie, la chirurgie dentaire, la pédiatrie, l’optique, l’échographie, vont assurer cette mission au Centre hospitalier de référence régional (CHRR) d’Ambositra, du 20 février au 1er mars.

Une délégation itinérante, composée de médecins généralistes, de pédiatres, et de chirurgiens dentistes, va assurer les soins dans les communes périphériques d’Ambositra. Les consultations et les interventions chirurgicales seront gratuites. « Nous disposons des médicaments nécessaires pour la prise en charge des malades. Nous ciblons les personnes en situation précaire, celles qui ne peuvent pas s’offrir des soins dans les hôpitaux.», a indiqué Danil Ismaël, vice-président de MOI.

Soins de qualité

Cette mission vient à point nommé. Les soins restent un luxe pour de nombreuses personnes, notamment, celles qui vivent en milieu rural. « Dans notre district, des malades doivent être opérés, mais ils n’ont pas les moyens. Grâce à cette mission, ils vont pouvoir bénéficier de soins. », lance le professeur Raphaël Rakotozandrindrainy, maire de la commune rurale d’Andina, dans le district d’Ambositra.

Cette ONG promet des soins de qualité. « Des médecins vont rester une semaine à dix jours de plus, pour assurer le suivi des malades. Nous travaillons par ailleurs avec l’équipe locale du ministère de la Santé publique à Ambositra.», enchaîne Danil Ismaël. Depuis ses premières missions à Madagascar, il y a près d’une vingtaine d’années, MOI a soigné cinq cent mille personnes. Cette ONG compte poursuivre ses missions pour offrir au maximum de bénéficiaires des soins de qualité. Cette même année, une autre mission est prévue se tenir dans l’Est de Madagascar.