MANAKARA – Deux fillettes mortes près d’un étang

Double découverte macabre à Ambalamanasa-Manakara. Dans l’après-midi d’avant-hier, deux adolescentes ont été retrouvées mortes sur la berge d’un étang. Les deux malheureuses sont âgées d’environ quatorze à seize ans. Le mystère est entier quant à la cause de leur décès. La thèse d’une noyade ne semble pas être privilégiée vu que les dépouilles ne baignaient pas dans l’eau.

Les victimes avaient encore sur elles tous leurs vêtements lorsque leurs corps ont été retrouvés. Leurs proches ont de surcroît examiné les corps mais aucune blessure apparente n’a été relevée. Les défuntes habitaient dans un même village. De visu, elles ont trouvé la mort dans de pareilles circonstances bien que celles-ci ne soient pas encore déterminées. Les premières personnes qui ont fait la découverte macabre ont tenté de les sauver mais il n’y avait plus rien à faire.

Les deux malheureuses avaient déjà succombé. Ne pouvant plus rien faire pour elles, les villageois les ont recouvertes de couvertures en attendant que leurs proches ne viennent sur les lieux de la découverte macabre.

Témoins

Des personnes de l’entourage des victimes indiquent qu’elles étaient bien portantes lorsqu’elles ont quitté le foyer. Selon leur déclaration, les deux adolescentes ne souffraient de surcroît d’aucune crise ou autres maladies susceptibles d’expliquer ce qui leur était arrivé. Informés de la situation, des représentants des autorités se sont rendus sur place.

L’avis médical sur les corps n’a pas tout de suite fourni des explications précises. D’après les informations recueillies, une autopsie serait nécessaire pour vraiment faire la lumière sur ce double décès. L’absence de témoins oculaires capables de relater le drame ayant entraîné la mort des deux jeunes filles complique davantage la détermination de la cause du décès. Les funérailles sont prévues se dérouler ce jour.