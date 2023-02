MALADIES CARDIAQUES – Trois cents consultations réalisées à Mahajanga

Dans le cadre de la 9e édition de l’action humanitaire réalisée par Tia Aina organisation, des consultations gratuites sur les maladies cardiaques ont été réalisées pour la pre­mière fois dans la ville de Mahajanga. L’association caritative, Tia Aina, a pris en charge les consultations durant trois jours, du 7 au 10 février dernier, au siège de la direction régionale de la santé publique, à Mahabibo. « Les objectifs sont atteints car nous avons prévu trois cents consultations durant notre séjour. Plus de deux cent cinquante patients étaient déjà venus jeudi 9 février. Nous avons commencé les consultations depuis mardi après-midi. C’est la 9ème édition depuis 2020, il y a eu une interruption des actions à cause de la Covid-19. Les gens se soucient peu de la gravité du problème cardiaque. L’insuffisance cardiaque, et surtout l’infarctus et l’accident vasculaire cérébral (AVC), sontt encore cinq fois plus graves que le cancer. Il faut se soucier de sa santé cardiaque et profiter de cette occasion », a expliqué la responsable des logistiques pharmaceutiques, Ravoniaina Rakotoharinelina. « 20% des habitants des grandes villes sont atteints de maladies cardiaques. Les facteurs de risques, tels que le diabète, l’obésité, le cholestérol, le tabagisme, l’hypertension artérielle et l’âge, ainsi que l’hérédité, ne peuvent pas être minimisés et peuvent favoriser les problèmes cardiaques. L’objectif est de dépister très tôt et de prévenir les complications et d’orienter les malades. Les personnes vulnérables sont les principales cibles de cette action. Le dépistage est conseillé cinq ans après la ménopause chez les femmes, et à 65 ans pour les hommes », a expliqué le cardiologue venant de la Réunion, le docteur Feno Rabenirina, L’association Tia Aina poursuivra sa mission humanitaire dans le nord, dans la Sava ou dans le Sud, après Mahajanga.