MAEVATANANA – Trois coupeurs de route tués par balles

Trois bandits sont tombés sous les balles des gendarmes, dimanche, à Maevatanana. Deux jours plus tôt, un taxi-brousse de Mahajanga vers Antananarivo avait échappé à leur piège, entre Marotolana et Antsiafa­bositra. Seulement, le véhicule avait subi des dégâts en recevant des pierres qu’ils avaient lancées. Le conducteur a dit avoir remarqué une moto qui le suivait. Un gendarme a reconnu la personne, un mécanicien, et la moto dont il était question. Il était passé par le barrage de contrôle le même jour avec un autre individu sur le deux-roues. Le mécanicien a été arrêté. Des messages détaillant la préparation du coup ont été découverts dans son téléphone. Il a avoué qu’il était le cerveau de l’acte, pour se venger de son patron, un collecteur d’or qui avait expédié un colis par le taxi-brousse. En fait, sa cible avait récemment acheté un véhicule et lui avait promis de l’engager comme chauffeur, mais il avait recruté quelqu’un d’autre. Sa colère l’a conduit à payer le trio malfaiteur pour commettre son plan. Les mercenaires ont été tués par balles lorsqu’ils ont résisté au coup de filet. Leurs armes ont été saisies. Six bœufs sans papier ont été récupérés chez l’un d’eux et mis en fourrière.