L’AGENCE ARO ANTSAHAVOLA FAIT PEAU NEUVE – ARO poursuit son engagement vers la modernisation

Des remises de médailles par rapport à l’ancienneté, un espace rénové ont marqué l’inauguration de l’Agence ARO Antsahavola. L’avancée dans l’ère du digital fait partie des grandes réformes.

Jeudi s’est tenue l’inauguration de l’Agence Antsaha-vola auprès du siège social de la Compagnie. Une Agence rénovée et dotée d’un espace moderne et d’un aménagement respectant les standards imposés. ARO, de ses 48 années d’existence, maintient sa position de leader sur le marché des Assurances. Consciente, néanmoins, de l’évolution du secteur de l’Assurance et de la technologie, elle n’a pas attendu pour déployer, il y a trois ans, son Programme vision l’amenant vers la modernisation et l’innovation.

Cette inauguration reflète les actions menées pour moderniser les Agences en vue de satisfaire davantage les clients. C’est une continuité des réalisations entamées depuis 2021 par la mise en ligne de l’Application Mobile ARO, basculant nos services et processus de la Compagnie dans l’ère du Digitale. Actuellement, ARO est encore la seule Compagnie d’Assurances à Madagascar qui dispose d’une plateforme Numérique à partir de laquelle les clients peuvent effectuer différents types d’opérations entièrement en ligne : les souscriptions de contrats, les déclarations de sinistres, les paiements alliant le système de paiement par mobile Banking, les consultations de produits, etc. Par ailleurs, la rénovation des Agences dans tout Madagascar ne sera pas en reste dans le programme de modernisation, ainsi que les services et produits, afin de satisfaire davantage les clients.

Motivation des collaborateurs

Valorisation des compétences, remise de médailles pour les collaborateurs. Le lendemain, une centaine de collaborateurs ont été médaillés en récompense de l’ancienneté de service et de la qualité des initiatives prises dans l’exercice de leurs professions au sein de la grande Compagnie ARO. L’évènement était honoré de la présence de Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l’Economie et des finances, et du représentant du ministre du Travail, de l’emploi, de la fonction publique et des Lois Sociales. 78 collaborateurs ARO dans tout Madagascar ont reçu le certificat « ARO MANKASITRAKA» attribué chaque année par la Compagnie en guise de reconnaissance des années de service allant de 25 ans – 30 ans – 35 ans au sein de la société. 11 autres collaborateurs ont obtenu leurs « Médailles de travail » décernés par le ministère du Travail, de l’emploi, de la fonction publique et des lois sociales.

61 autres collaborateurs médaillés par la Grande chancellerie, Officier et Chevalier de l’ordre national. ARO met au cœur de sa stratégie l’humain car « il n’y a de richesse que d’homme ». La priorité de la Directrice Générale, Madame Lantonirina Andrianary ne se limite non seulement pas à offrir un cadre de travail moderne et confortable, à améliorer le bien-être au travail, mais aussi, la motivation des collaborateurs fait partie des objectifs qu’elle s’est fixés.