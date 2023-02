Ilaimaharitra blessé après son but

Un autre Barea, Marco Ilaimaharitra, milieu central du Royal Sporting Charleroi SC, a été l’artisan du troisième but de son équipe, sur penalty (61e) lors du match contre le RFC Seraing, ce samedi au stade du Pays de Charleroi. Blessé, il est sorti à la 70e minute. Avant ce but du KO inscrit par le milieu malgache, Charleroi avait déjà marqué deux autres buts, œuvres de Vakoun Issouf Bayo (18e) et Jonas Bager (52e). Le RS Charleroi occupe après la 25e journée du championnat belge la douzième place au classement provisoire crédité de 31 points.