FOOTBALL – TRANSFERT – Koloina s’est envolé pour l’Algérie

Nouvel épisode. L’atta­quant des Barea et du Centre de formation de football d’Andoharanofotsy (CFFA), Koloina Solomampionona Razafindranaivo, alias Rakool, s’est envolé hier en fin d’après-midi à destination de l’Algérie. Le meilleur buteur malgache du septième championnat d’Afrique des nations avec trois réalisations évoluera dès ce mercredi et jusqu’en 2026 au Mouloudia Club d’Alger, club de Ligue 1. L’ancien joueur du FC Zandrikely (2006), de l’US Aveia (2011), du CFFA (2016), de l’AS Adema (2018), du Five FC (2019) avant de rejoindre le CFFA, sera reçu officiellement par son nouveau club après la visite médicale. Le club d’Alger a été séduit dès son premier match avec les Barea contre les Black Galaxies du Ghana le 15 février à Constantine. Ce club septuple champion d’Algérie, huit fois détenteur de la coupe et triple vainqueur de la supercoupe, occupe la troisième place du championnat d’Algérie, crédité de 25 points, et talonne le CR Belouizdad (37 points) et le CS Constantine (29 points). Fraîchement marié ce vendredi, il est parti tout seul hier tandis que son épouse, Mendrika Lavorary Nasandratriniaina, le rejoindra ultérieurement. Cette dernière, ainsi que leurs familles respectives, et le président du club CFFA, Henintsoa Rakoarimanana, l’ont accompagné hier après-midi à l’aéroport d’Ivato.