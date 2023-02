Direction régionale du commerce Boeny: Haro sur la hausse des prix

La Direction Régionale de l’Industrialisation et du commerce Boeny, a effectué une descente et contrôle au marché de Tsaramandroso, la semaine dernière. Ce, face à la hausse des prix des légumes et des produits de première nécessité (PPN), ces derniers temps en raison de la coupure de la route nationale vers la capitale, durant quelques semaines.

Les balances commerciales étaient également soumises au contrôle ainsi que le kapoaka du riz. Le prix du kilo des carottes avait atteint les 7 000 ariary, le kilo du haricot vert a coûté 12 000 ariary tandis que le kilo des tomates était écoulé jusqu’à 10 000 ariary, après la coupure de la route à Anjiajia, vers le 21 janvier dernier. Les prix de denrées alimentaires étaient inabordables et onéreux. Le kilo de la viande de bœuf est monté à 18 000 ariary, dans certains marchés. Il fut un temps, où la viande était rare et les étalages vides, car le transport des bêtes était suspendu faute de route. Le prix du kilo du riz a augmenté à 3 600 ariary dans les grandes distributions, contre 3 200 ariary chez les détaillants. Le kilo du sucre, mis en sachet, de la production locale Ouest sucre Namakia, est vendu à 5 450 ariary aujourd’hui, dans les grandes surfaces.