Diocèse Mahajanga: Rencontre avec le nouvel évêque Zygmunt et les autorités de la délégation Boeny.

« L’Église a un rôle important dans le développement de la région, nous espérons continuer à travailler ensemble sous tous les aspects. Nous serons ouverts à la culture locale. Cette rencontre est très importante car c’est un grand encouragement et un grand soutien. C’est un grand privilège d’avoir des relations proches de l’État », a déclaré le nouvel évêque Zygmunt Robaszkiewicz, durant la rencontre avec les autorités locales de Mahajanga, vendredi dernier à la résidence de la région Boeny, au bord de la mer. Gustavo Bambino Espino, l’évêque par intérim, a confirmé que l’église et l’Etat ne peuvent pas se dissocier et collaborent ensemble, comme une relation entre père et fils. « J’ai passé quatre années avec de très bonnes relations à Mahajanga », a souligné l’évêque prédécesseur.