CONSOMMATION – Le kilo de la viande de porc à 20 000 ariary

Flambée des prix. La viande de porc est de plus en plus chère, sur les étals. Le kilo est acheté à 20 000 ariary chez certains bouchers de la capitale, le moins cher coûte 17 000 ariary. Il y a encore quelques semaines, ces prix ont été de 14 000 ariary. « Nous avons appliqué des nouveaux tarifs, depuis le début de ce mois de février. Le kilo de la viande est de 17 000 ariary. Quant aux côtelettes et au filet, nous les vendons à 20 000 ariary », indique Jean Bosco Randriamananjara, un boucher, hier. Les bouchers expliquent cette hausse du prix, par la hausse des dépenses générées par le transport des marchandises jusqu’à Antananarivo, à cause de l’état actuel des routes. La hausse du prix des matières premières pour nourrir les porcs, notamment le maïs, aurait engendré, également, la hausse du prix de la viande de porc. Il y a un mois, cette viande a connu une crise « passagère ». Elle a été introuvable sur les étals des bouchers à Antananarivo pendant quelques jours. « Très peu de camions assurent l’acheminement de ces animaux jusque dans la capitale, pendant la période de pluie », nous a-t-on donné comme explication. C’était l’occasion pour les fournisseurs de réviser leur tarif. Le ministère de l’Industrie, du commerce et de la consommation compte mener des investigations pour déterminer les facteurs de la hausse du prix du porc et pour identifier des éventuels abus et spéculations. En ce qui concerne la hausse du prix de la viande de zébu, depuis près d’un mois, elle serait due à l’augmentation du prix des zébus chez les éleveurs. Un zébu coûterait entre 1 400 000 ariary et 2 700 000 ariary.