CAMPUS UNIVERSITAIRE DE TOLIARA – Un corps calciné découvert devant un amphi

Une découverte macabre a rameuté du monde devant l’amphi DEGS de Toliara. Il s’agirait d’une vindicte populaire perpétrée par des étudiants sur un présumé voleur menaçant avec une arme à feu.

Macabre. Un corps anéanti par les feux, n’ayant plus que la moitié de son bras gauche et le reste de ses membres et la tête complètement calcinée a été découvert devant l’amphi DEGS de l’université de Toliara, hier au petit matin. Des étudiants et des passants utilisant ce grand axe du campus, ne pouvaient le rater. Le spectacle macabre a tout de suite rameuté du monde aux environs de 7h du matin. Des versions recueillies sur place racontent que la victime a tenté de dépouiller des passants dans la nuit du dimanche à lundi en braquant une arme à feu sur eux. « On dit ici que l’arme à feu a été bloquée ne pouvant donc pas tirer. Que les victimes se sont ruées vers ce malheureux pour l’attraper et l’immobiliser pour ensuite le calciner directement avec des pneus et de l’essence » raconte un étudiant. D’autres témoignages soulignent que les voleurs étaient deux et que l’un d’eux a pris la fuite quand l’arme n’a pas sorti de balles.

Vengeance

Il est trop tôt pour affirmer ces témoignages mais des questions se posent encore jusque tard dans la soirée d’hier. Les voleurs sont-ils des étudiants? Les personnes qui ont failli être tirées par balle le sont-elles aussi ? Où sont passés l’arme, le jerrican d’essence, si des traces de pneus calcinés sont constatées sur le lieu où la victime a été brûlée vive.

Des étudiants expliquent que le campus est infesté de petits et grands voleurs depuis des années. Une situation qui les exaspère. « Nous avons attrapé des voleurs mais une fois à la police ou à la gendarmerie, on les libère. Je dirais donc que ceux qui ont brûlé cet homme voulaient donner une sanction exemplaire » lâchent-ils. Dans la journée, des bruits circulaient comme quoi « les propriétaires du corps calciné» réclament vengeance et ont menacé tout le campus.

Mais qui peut déterminer l’identité de celui qui a été brûlé vif ?