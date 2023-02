BOENY – AGRICULTURE – Accent sur la culture de soja, riche en protéine végétale

La région Boeny n’a pas manqué de célébrer la journée mondiale des légumineuses du 10 février, vendredi dernier, au bloc administratif d’Ampisikina. Cette année, deux thèmes ont été discutés durant l’événement. La région Boeny est le premier producteur de lojy ou black-eyes.

« Le lojy, ou black-eyes, est l’une des graines caractéristiques de la région Boeny. La production a atteint 20 000 tonnes en 2021 », a déclaré le directeur du développement régional, Marcellin Randriambololona. Cette fois, « la culture de légumineuses soja, une future source de protéine végétale pour Boeny », était le thème choisi et discuté durant la célébration régionale du vendredi dernier. De nombreux partenaires, telles que la coopération allemande, par le biais du GIZ, la direction régionale de l’agriculture Boeny, ont participé à cette célébration régionale, ainsi que la région Boeny ,représentée par le directeur du cabinet. Des intervenants du projet de protection et réhabilitation des sols pour améliorer la sécurité alimentaire (ProSol), s’étaient chargés d’apporter des explications et des informations sur les actions de lutte contre l’utilisation abusive des pesticides dans la région Boeny, durant l’événement.

Matériels agricoles

« Les légumineuses sont des types de cultures récoltés dans le seul but d’obtenir des graines (haricot, pois, lentilles, black-eyes (Boeny), selon le FAO en 2016. Elles sont riches en nutriments et possèdent une teneur élevée en protéines, sources de protéines idéales en substitution des viandes et des produits laitiers. Elles sont importantes en agriculture en tant que fixatrices d’azote, utiles pour l’accroissement de la fertilité de sols. Elles permettent l’amélioration et le renforcement de la productivité des terres agricoles. Tandis que les légumineuses introduisent l’azote dans le sol et réduisent de manière significative les besoins en engrais synthétiques », a expliqué un technicien.

La célébration de la journée des légumineuses a été marquée par la distribution de matériels agricoles tels que combinaisons, lunettes, gants ainsi que pesticides biologiques de fabrication locale, aux représentants des agriculteurs d’Ampitolova, Maro­miandra et Boanamary, dans le district de Mahajanga II.

La célébration régionale a débuté mercredi dernier avec la participation des élèves de la classe de 4ème des CEG Antanimalandy, Mahabibo, Charles Renel et Ampisikina, aux concours de radio crochet sur les légumineuses.

La journée mondiale des légumineuses a été proclamée en 2016, déclarée « année internationale des légumineuses», au Burkina Faso, par la Food and agriculture organisation (FAO), l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, lors de la 68e session.