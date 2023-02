BASKETBALL- AMICAL – Le COSPN s’est bien racheté

Les basketteurs du COSPN, Club Omnisport de la Police Nationale, se sont imposés sur le score de 73-71 devant les joueurs de la sélection masculine mahoraise de basket-ball, hier au Palais des sports de Mahama­sina. Cette rencontre entre dans la tournée de préparation des joueurs de Mayotte en vue de sa participation à la onzième édition des JIOI de 2023, qui auront lieu à Madagascar dans six mois. Un match très physique, avec des Mahorais qui ont joué sans complexe avec le gros gabarit de quelques joueurs, mais les joueurs de COSPN n’avaient qu’une mission en tête: se racheter de la déconvenue de la semaine dernière. Battus sur le score de 61-69 au premier match du jeudi 9 février par la même formation, les protégés de Samy Olivier Harison, président de COSPN, avaient l’obligation de faire un bon résultat pour se montrer dignes de la confiance de leur public. Chose faite car en cas de deuxième revers, c’est la crédibilité du COSPN qui était mise en jeu. Richardin Ratsitokana, coach de COSPN, a expliqué que la défaite du jeudi dernier a été un faux pas faute de temps de préparation. Les joueurs ont joué en individuel, oubliant le jeu collectif qui était la force du COSPN, et la défense a été friable. “Le match de ce jour (hier) nous a posé beaucoup de problèmes mais nous avons réussi à rehausser le niveau de notre jeu. Les joueurs de Mayotte sont des joueurs d’une équipe nationale mais nous avons réussi à leur tenir tête et nous les avons battus », conclut-il.