AMBOHITRIMANJAKA – Un minibus broie un piéton

Un drame à fendre le cœur. Un jeune en détresse connu de nombreuses personnes à Ambohitrimanjaka a trouvé une mort tragique dans un accident de voiture, hier, vers 7h du matin, à Fiakarana-Anosizato, du district d’Ambohidratrimo. Il n’avait que 21 ans, issu du milieu défavorisé. Il vivait d’aumônes. À cette heure-là, un minibus Mercedes Benz, venant du centre-ville vers Ambohitrimanjaka, conduit par un homme de 22 ans a heurté le désespéré. Celui-ci marchait tranquillement quand le pire est tombé sur lui. À cause du choc, le piéton a perdu l’équilibre et s’est affalé à terre. Il s’est fait écraser par la roue arrière droite du véhicule. Il est décédé sur le coup. La gendarmerie est venue faire le constat avec un médecin. La victime et la voiture n’ont pas encore été bougées de leur place à leur arrivée.« Une imprudence partagée a été à l’origine du drame. Un dégât matériel pas très important a été relevé sur la Mercedes », a-t-on indiqué. Le chauffeur a assumé pleinement l’accident. Il était là pendant le constat et assistait la famille du défunt dans son deuil.