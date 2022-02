Namontana – Un camion s’enfuit après un accident mortel

Épouvantable. Un père de famille conduisant une moto routière, une France Rider, a été abandonné sans assistance lors d’un terrible accident qu’il a eu, vendredi vers 21 heures, sur la route de Namontana.

D’après le constat et l’enquête de voisinage de la police, il a été percuté par un camion transportant de gravillons. Le poids lourd n’est pourtant pas arrêté après le choc. Son chauffeur ne s’est pas non plus présenté à la brigade des accidents.

Le deux-roues s’est encastré sous un minibus, un véhicule de transport en commun, après avoir été heurté et projeté. Son pilote a été horriblement touché à la tête. Son casque s’est divisé en deux, ne pouvant pas le protéger. Il est décédé. La victime portait une chemise verte à carreaux, un pantalon et des tennis adidas. Il avait un sac banane. La police devait attendre sa famille pour pouvoir recueillir son identité.

Interrogés, les riverains ont affirmé ne pas avoir retenu le numéro d’immatriculation du camion. Cela aurait facilité la recherche. Une collecte de renseignements suit son cours pour parvenir à l’auteur en cavale.