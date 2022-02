Industrie – Décès de Samuel Raveloson, un pionnier

Triste nouvelle pour le monde de l’industrie et de l’entrepreneuriat. L’un des pionniers du secteur industriel vient de décéder. Il s’agit, on l’aura deviné de

Samuel Raveloson, fondateur de la biscuiterie Socobis, parti vendredi à l’âge de 88 ans. Tout le monde connaît le biscuit « 18 petits beurre » de Socobis, son produit phare qui a fait la renommée de l’usine. Samuel Raveloson était parti de rien au lendemain de l’indépendance n’ayant que sa conviction e t sa volonté comme capital. Il a créé Socobis en 1965 à l’âge de 31 ans. Ils étaient quelques malgaches à suivre cette voie en l’occurrence André Ramaroson de la Savonnerie Tropicale, Feu Cha rles Andriantsitohaina , feu Seta Ranohisoa entre autres.

Au fil des années, Socobis s’est développé et a diversifié ses produits. Patriote comme pas deux, Samuel Raveloson a toujours défendu les intérêts des entrepreneurs malgaches ainsi que le label vita malagasy. C’est ainsi qu’il a pris la présidence du Syndicat des industriels malgaches entre 2005 et 2007. Son fils Stephane a pris le relais.

Samuel Raveloson était également un mécène du sport en particulier du football. Le Challenge Socobis opposant les sélections provinciales dans les années 80 a ainsi permis de détecter plusieurs jeunes joueurs de talent qui ont intégré par la suite l’équipe nationale. Le Challenge Socobis a connu un franc succès.

Le pays vient ainsi de perdre l’un de ses plus grands industriels, self made man dont la discrétion le dispute à la réussite. Samuel Raveloson est rarement apparu dans la presse même au moment où il présidait le SIM. Seuls ses proches et son entourage savaient à quoi il ressemblait. Et au moment où il faut montrer impérativement sa photo, c’est compliqué.