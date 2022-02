Il était une fois l’électricité

Je vous écris à la lueur d’une lampe d’appoint dont la charge s’épuise. J’ignore si la batterie de mon MacBookAir va tenir jusqu’à la conclusion de cette Chronique. C’est que, j’avais idiotement espéré que, le troisième cyclone se trouvant encore en mer, aucun délestage intempestif n’allait perturber la soirée.

Dehors, j’entends ululer, dans le noir d’encre et un silence de cathédrale, une ambulance. J’espère vraiment que l’hôpital de céans dispose d’une source d’énergie autonome pour que ce patient-ci, et les autres déjà sur place, n’aient pas à pâtir de cette panne de tout un quartier.

Décidément, il va falloir s’équiper en énergie alternative à celle que fournit désormais en intermittence la Jirama. De nombreux Malgaches ont déjà fait le choix de s’en émanciper, et je me demande si la redevance mensuelle en faveur du «Fonds national de l’énergie durable» (c’est sur la facture Jirama) constitue d’office une cotisation pour cesser un jour cette double dépendance absurde à la solution thermique: dépendance envers les fournisseurs des groupes électrogènes, dépendance envers les pétroliers.

On promet 28 MW avec la nouvelle centrale hydraulique de Farahantsana, sur l’Ikopa. Mais, avec l’étiage de la saison sèche, et faute d’un lac-réservoir de régulation en amont, je reste dubitatif. J’étais de ce côté de l’Ikopa justement, avant les pluies, et je n’avais pas compris que les épiceries des villages voisins n’aient pas de bière fraîche. Les pauvres n’étaient pas encore «interconnectés».

On s’est résigné à ce que ce soit des privés (Henri Fraise Fils, Hydelec, Sherritt International, etc.) qui fournissent l’électricité de la souveraineté nationale. Cette fois, c’est Tozzi Green qui vient grossir la liste des adjudicataires de la libéralisation du secteur énergie. Chaque fois, il faut espérer que le mécanisme BOT (Build, Own and Transfer) ne soit pas une promesse qui n’engage que ceux qui y croient.

Déjà, en 2008, la Jirama avouait disposer, sur l’ensemble de son réseau interconnecté d’Antananarivo, de 183 MW pour une demande se situant entre 155 MW-158 MW. Elle expliquait alors les délestages par l’infinitésimalité de cette marge à la moindre panne ou mise en indisponibilité d’une des installations telle que la Mandraka ou un groupe d’Andekaleka.

Elle doit dater de 2015, cette devise : «La JIRAMA au service de tous pour un développement durable». L’ironie de la situation se passe de commentaire. Et je plains la direction communication qui ne peut pas inventer ce qui n’existe même plus : à savoir ledit «service», la matière première même, l’électricité.

On va arrêter là. La batterie Apple a tenu le coup. Fasse que la connexion 4G Telma soit fidèle aux engagements librement consentis par l’opérateur depuis la libéralisation, également, des télécommunications. Le temps d’une Chronique, le courant n’est toujours pas rétabli. J’arrête de me plaindre alors que sur les photos depuis la station spatiale, Madagascar est juste un gros point noir. Au moins, ainsi, nous contribuons à ne pas perturber la faune nocturne et sa vision infrarouge ou son écholocalisation.