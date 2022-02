Football – FMF : Guerre de communication à la fédération

Les partisans du président Raoul Rabekoto ont répliqué, après l’appel d’offres lancé par les frondeurs. Ils contestent la légitimité des actions menées par ces opposants au président.

Les informations et décisions officielles concernant la fédé­ration sont publiées uniquement sur le site web ‘www.fmf.mg’ et sur l’ancienne page Facebook ‘Fédération Malagasy de Football’. Pour communiquer avec la fédération, il convient d’utiliser l’adresse mail ‘fmf@fmf.mg’, la seule reconnue par la FIFA et la CAF ». Voilà la réplique des partisans de Raoul Rabekoto, dans un communiqué publié samedi.

Ils contestent ainsi la légitimité de l’appel d’offres, lancé par les frondeurs en milieu de semaine dernière. Ils remettent également en cause la création d’une nouvelle adresse hébergée chez @moov.mg et d’une nouvelle page Facebook dénommée FMF – Fédération Malagasy de Football utilisées dans le cadre dudit appel d’offres.

La guerre de communication au sein du comité exécutif prend une ampleur inimaginable. D’un côté, les membres du comité exécutif fidèles au président Raoul Rabekoto, à l’origine du communiqué de samedi. De l’autre, les opposants emmenés par le deuxième vice-président Alfred Randriamanam­pisoa, à l’origine de l’appel d’offres de mercredi. Isoraka est devenu un véritable champ de bataille.

Deux fédérations

Le siège fédéral se transformera bientôt en un champ de ruines, si ça continue. Certaines remarquent ironiques vont jusqu’à proposer que la Maison du Football soit rebaptisée. Elle mériterait une autre appellation, vu la honte qu’elle suscite aujourd’hui.

Au milieu de cette rixe politique, l’inquiétude monte au sein des supporters. L’avenir de l’équipe nationale est relégué au second plan. Aucun match international n’est prévu durant la fenêtre internationale du mois de mars. Aucun plan de préparation concret n’a été établi en vue des éliminatoires de la CAN 2023, qui débutent en juin.