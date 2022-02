Filière rizicole – La chaîne de valeurs Riz encore fragile

La production rizicole pour l’année 2021 connait une baisse par rapport à 2020. L’efficience de la chaîne de valeurs de la filière, conditionnant l’autosuffisance, rencontre des difficultés.

UNE situation persistante. La production rizicole 2021, en paddy, est de 4 662 310t. Ce qui correspond à près de trois millions de tonne de riz blanc. Elle a été de 4 680 630t en 2020. Soit une légère baisse. Selon le ministère du Commerce (2020), pour que le pays n’importe pas de riz, il faudrait un minimum de production de 2 780 000t en riz blanc. La production rizicole de 2020 et celle de 2021 ne sont pas loin de satisfaire les besoins au vu des chiffres mais sur le tas, le contexte est tout autre. D’après les données provisoires de l’Enquête périodique auprès des ménages (EPM), la part de consommation de riz est d’environ 53% des récoltes, 28% seulement sont vendues et 20% de la production rizicole est stockée.

Le riz est surtout autoconsommé mais encore en quantité insuffisante pour que le pays en importe en moyenne 300 000t. « La production rizicole 2021 est déjà satisfaisante mais ne conduit pas encore vers l’autosuffisance » explique Ranarison, agroéconomiste. « Il convient surtout d’éclaircir le système d’opérationnalisation de la chaîne de valeurs de la filière riz, depuis la récolte jusque dans la marmite du consommateur » détaille-t-il pour étayer sa réflexion.

Efforts

« Si le mode de fonctionnement de chaque maillon de la chaîne de valeurs n’est pas clair, ni le rendement obtenu, ni la vérité de prix sur les marchés ni le véritable circuit du riz ne peuvent être connus. La relation entre les producteurs est encore « atomisée » comme nous l’appelons. C’est-à-dire que la relation n’est pas encore globale mais va plutôt d’individu à individu. Il en est de même pour les collecteurs, les stockeurs, les rizeries, les grossistes, les distributeurs, les détaillants en milieu rural et urbain » ajoute encore la source. Le ministère de l’Agriculture par exemple a appuyé la production de riz hybride, estimée au minimum à 50 000t, mais le produit est introuvable sur les marchés. Si l’Etat consacre 10 à 20 millions de dollars en appui à la production rizicole, les impacts sont insignifiants sur les marchés alors que si il importe du riz, la traçabilité est claire, depuis le bateau, la distribution jusqu’aux détaillants. La Plateforme de concertation pour le pilotage de la filière Riz (PCP-Riz) avance quelques pistes d’amélioration. L’entité propose des efforts dans la réduction d’asymétrie d’informations entre les acteurs (public, privé, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers) de la filière. «

La plateforme propose l’accélération de la mise en place des pépinières industrielles rizicoles, l’amélioration de la politique d’aménagement du territoire avec la sécurisation juridique des fonciers rizicoles potentiels, le désenclavement géographique des bassins rizicoles, la gestion des bassins versants en amont des parcelles rizicoles, la diplomatie verte et économique au profit du développement du partenariat filière, la loi sur la décentralisation émergente, la politique fiscale et douanière rizicole et la Gestion intégrée des ressources en eau, la sécurité publique en cohérence et en synergie avec tous les efforts déployés en matière de production rizicole » souligne un rapport de la dernière session du conseil d’administration de la PCP-Riz.