Épidémie – Les décès et les contaminations en nette baisse

Tous les indicateurs sont en baisse. Mille quatre cent dix nouvelles contaminations, quatre-vingt-sept formes graves et vingt-huit décès. Il s’agit de la dernière situation épidémiologique du coronavirus, entre le 5 et le 11 février. Une nette baisse des statistiques sur la Covid-19 est constatée, par rapport au bilan des deux dernières semaines. Le nombre de cas détectés a diminué à 30%, le nombre de décès de 15% et les formes graves, de 24%.

Les cas détectés ont diminué de presque la moitié dans la région d’Analamanga, qui reste cependant, l’épicentre de l’épidémie. Sept cent cas sont dénombrés à Analamanga, en une semaine, contre mille trois cents, il y a une semaine. Ce virus est encore présent dans vingt régions, à savoir, Vakinankaratra, Anosy, Atsimo Andrefana, Diana, Sava, Sofia, Atsinanana, Ihorombe, Alaotra Mangoro, Bongolava, Vatovavy Fitovinany, Analanjirofo, Atsimo Atsinanana, Amoron’i Mania, Betsiboka, Boeny, Melaky, Itasy et Menabe.

Selon les professionnels de santé, cette baisse des cas peut s’expliquer par le fait que la plupart des populations ont déjà contracté le virus de Covid-19. La vigilance doit, toutefois, être maintenue. Le virus de Covid19 semble défier la loi de la science.