Consommation – Le Vary Tsinjo arrive à Anosibe An’Ala

Une véritable gageure. Le Vary Tsinjo est bel et bien arrivé à Anosibe An’Ala. C’est juste incroyable. Quand on sait qu’en temps normal, rallier Anosibe An’Ala depuis Moramanga est plus qu’un parcours du combattant où seuls les tracteurs peuvent passer, on peut avoir une idée de ce que devient la route avec l’ivresse du cyclone Batsirai. Le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy connaît mieux que quiconque cette traversée de l’impossible pour avoir déjà fait ce trajet il y a quelques années dans le cadre de la tournée nationale qu’il a effectuée. « On a dû effectuer plusieurs transbordements, au pont de Sahamarinana recourir au service de tracteurs mais l’essentiel c’est qu’on y est arrivé » souligne le ministre Razafindravahy, fier et satisfait de l’exploit de ses collaborateurs du Micc. C’est le Directeur régional de l’industrialisation, du commerce et de la consommation d’Alaotra Mangoro qui a dirigé l’expédition selon les instructions du Directeur général du commerce, Niaina Randriamananjara. Sept tonnes de Vary Tsinjo ont pu être acheminées à Anosibe An’Ala où le Tsena Mora sera ouvert demain.