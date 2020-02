Taekwondo – Qualification JO : Les combattants dans l’expectative

Partiront, partiront pas. Depuis un mois déjà, quatre combattants de taekwondo sont en regroupement en vue du tournoi de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 (24 juillet au 5 août). Ils s’entraînent tous les jours au palais de sports à Mahamasina sous la houlette du directeur technique national, Joachin Rivo Rakotobe. Cette compétition continentale qualificative aux JO se tiendra à Rabat Maroc les 22 et 23 février. La sélection malgache est composée de quatre tae­kwondoïstes dont deux garçons, en l’occurrence, Riana Christian engagé dans la catégorie -58kg et Steve Harivony Rakotobe chez les -68kg, le meilleur combattant du dernier championnat national. Les deux filles ont déjà formé la sélection nationale aux Jeux Africains de Rabat, Maroc de l’an passé, à savoir Junko Rakotobe, multiple championne nationale chez les -49kg et Sahon­dra Rakotoanosy, catégorie -57kg. «La fédération avait envoyé une lettre de demande de subvention auprès du ministère de la Jeunesse et des sports en date du 20 décembre… et un directeur au sein de ce département avait répondu que le ministère n’a pas pour le moment le budget nécessaire pour prendre en charge ce déplacement », souligne le DTN Rivo.

Fin prêts

«De notre côté, nous avons fait de notre mieux pour donner un nouveau souffle au taekwondo malgache, en sollicitant l’appui des experts lors du dernier championnat de Mada­gascar. Des experts sont venus apporter leurs aides techniques et logistiques. Nous avions pu utiliser des équipements aux normes en combat, le système génération 2, pour que les athlètes puissent avoir l’habitude et l’automatisme», poursuit le premier responsable technique de la discipline. La délégation devrait partir le 19 février pour assister à la réunion technique ainsi qu’au pesage, prévu le 21 février.