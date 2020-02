Foire – La FIM en mode émergence

A quatre-vingt-dix jours de son ouverture officielle, la quinzième édition de la FIM ou Foire Internationale de Madagascar a été présentée hier. Elle sera axée sur l’innovation. D’après Irina Ramalanjaona, directrice de la communication du ministère de l’industrie , du commerce et de l’artisanat, « Cette foire sera une occasion pour détecter les activités et leurs porteurs. Le ministère répertoriera les artisans, déjà qu’il est le coorganisateur de l’événement ». Trente nationalités étaient réunies lors des éditions précédentes et cette année, la rencontre aura toujours lieu à Forello Expo Tanjombato, du 14 au 17 mai. « La quinzième édition sera marquée par l’aspect forum. La FIM va servir d’espace de rencontre entre des solutions innovantes apportées par les exposants et les demandes des consommateurs », selon Michel Domenichini Ramiarama­nana, à la tête de l’agence Première Ligne, à l’origine de la FIM.

Le contexte actuel impliquant l’émergence prônée par le Président Rajoelina sera véhiculé lors de la foire qui sera officiellement ouverte par le Président lui-même. Pour Michel Ramiaramanana, il est temps de parler de « l’émergence éco-commerciale étant donné que la foire permettra aux entreprises, entrepreneurs et startups de se positionner face aux exigences actuelles de la consommation ». Chaque année, la FIM offre à ses visiteurs une vue d’ensemble de tous les acteurs économiques du pays tant dans le secteur privé que dans le secteur public.