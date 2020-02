Evènement – « Mihamy Mada Fashion » fédère les créateurs

Une exposition haute en couleurs de la quintessence même de ce qu’est le stylisme et la création à Madagascar, fédérant diverses créateurs et artisans de la mode également. « Mihamy Mada Fashion » a ouvert ses portes sous les éloges de la ministre de la Communication et de la culture, Lalatiana Rakoton­drazafy Andriantongarivo, ainsi que de diverses personnalités diplomatiques et culturels, hier. Prenant l’aspect d’un grand salon en ode à la créativité d’une génération de créateurs aux inspirations variées, il égaye ce lieu d’enchantement qu’est désormais le Palais de la Culture et des sports Mahamasina. Une nouvelle désignation fraichement confirmée lors de la cérémonie d’ouverture du salon, saluant par la même occasion l’envergure nationale de ce « Mihamy Mada Fashion ».

Ils sont ainsi une bonne quarantaine de créateurs de mode, d’artistes et d’artisans à y promouvoir avec passion, mais aussi avec ferveur leurs œuvres sur place, durant trois jours à travers une vingtaine de stands. C’est par un grand défilé, qui expose un à un chaque styliste sélectionné pour y participer que débute la cérémonie. Représentative d’un coin de l’île, mais s’appropriant également une touche de modernité et d’extravagance, chaque pièce qui se découvre émerveille les yeux du public.

Mode éclectique

« C’est un véritable plaisir, mais aussi un grand privilège pour moi de pouvoir jouir ainsi de la créativité de ces artistes et artisans de mode, ici présents. Sachez qu’il nous importe grandement de vous soutenir à valoriser ainsi le stylisme et la création typiquement malgaches. Le tout à travers vos créations qui illustrent notre identité culturel et dont je vous invite tous à soutenir. Soutenons le vita malagasy ! », a scandé la ministre Lalatiana Rakotondrazafy Andrian­tongarivo dans son allocution.

En faisant le tour du salon, on se plait ainsi à rencontrer et à découvrir ces créateurs qui se plaisent tous à respecter ce côté traditionnel qui orne chaque habit qu’ils exposent, mais aussi en mettant en avant une touche d’extravagance assez modérée. Notamment, du côté du label BoGasy, qui se découvre surtout avec son aspect gracieux, beau et classe en promouvant tout aussi bien la fierté d’être malgache. On lui reconnait d’ailleurs l’influent couple de chanteur Shyn et Denise comme égéries.

Côté artiste justement, on retrouve la chanteuse Sacha Bam Bam, qui pour l’occasion se présente avec sa casquette de styliste. Audacieuse et extravagante, à l’instar de ce qu’arbore la sœur de Tence Mena, ses créations surprennent et attisent la curiosité des visiteurs. Du côté des jeunes, on s’est plu à s’attarder sur le stand du jeune Aina Mavinta de « Craftin’ is life », ce dernier en remodelant la mousse comme matière première, réussit à reproduire les armures de vos super-héros préférés. D’Iron Man aux Chevaliers du Zodiaque, c’est toute une série d’armures qu’il expose. « Mihamy Mada Fashion ».