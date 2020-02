Barea U20 – Menakely renforce les anciens académiciens

La liste des vingt joueurs retenus pour la Coupe d’Arabie U20 vient d’être publiée. Pour rappel, Mada­gascar a reçu une invitation spéciale pour disputer cette compétition. Elle se tiendra la semaine prochaine, en Arabie Saoudite.

Le coach Ruffin Menakely a repris une partie des vingt éléments, qui ont disputé la Cosafa Cup de décembre, en Zambie. On retrouve donc les anciens de la Barea Académie, que sont les défenseurs Dolain et Mamisoa, ainsi que les milieux Raicardo et André. Todisoa André Rafizy de son nom complet avait brillé lors de la campagne zambienne.

Et il se présente comme l’un des leaders techniques de cette sélection U20. L’attaquant vedette Arnaud, dont le déplacement en France avait défrayé la chronique dernièrement, fait également partie de l’escouade malgache. À côté, plusieurs nouvelles têtes font leur apparition.

Deux nouveaux gardiens, mais aussi plusieurs arrières. Un impératif pour améliorer la qualité de l’effectif, afin de réaliser de meilleures prestations qu’à la Cosafa Cup.

Seize pays participeront cette Coupe d’Arabie. Ils seront répartis en quatre poules. Pour sa part, la Grande île est placée dans le groupe B. Elle débutera contre Djibouti, ce lundi 17 février. Par la suite, elle enchainera avec Bahreïn, le jeudi 20. Et enfin, elle conclura les éliminatoires face au Maroc, le dimanche 23. Les deux premiers de chaque poule rallieront les quarts de finale.