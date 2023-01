RN 54 – Retard des travaux de réhabilitation

Le chantier de réhabilitation de la Route nationale 54, entre la station Galana à Tsaramandroso et le croisement de Mazava huile, route d’Amborovy, en passant devant la Jirama à Amboa­boaka, est en cours de réalisation. Les travaux, financés par le Fonds d’entretien routier, accusent un retard de plusieurs semaines par rapport au calendrier initial. Le délai d’exécution était fixé à trois mois depuis la fin septembre. Le directeur régional des Travaux publics, Peter Bien-aimé Rahelinirina, a reconnu ce retard. Il est prévu que la chaussée sera bétonnée en partie. Mais l’on constate qu’il n’y a pas de canaux d’évacuation des eaux ni d’accotements. « De plus, nous avons constaté que le tronçon de 700m est fractionné. Des parties sont réalisées en béton, d’autres sont laissées dans leur état. On se demande si, au final, l’état de cette route va être constitué par des successions de béton, de terrassement et de goudron », déplore un riverain. Les déviations restent ainsi en vigueur. La concurrence dans ces projets de réhabilitation de rue à Mahajanga, nuit à l’intérêt public. Les embouteillages, depuis le mois de novembre, sont devenus le lot quotidien des usagers de cet axe.