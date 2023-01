PÉTANQUE – FSBM – La participation en compétitions internationales compromise

Les sanctions demeurent. La Fédération sport boules Malagasy (FSBM) poursuit son mandat dans la zone de turbulence. Malgré le règlement de l’arriéré de 8 000 euros en date du 15 mars 2022,

destiné à l’hébergement de la délégation malgache au championnat du monde à Barcelone, la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal (FIPJP) persiste et n’a pas encore levé, jusqu’à ce jour, la sanction qui interdit la participation malgache à toutes compétitions internationales.

Le président de l’instance internationale, Claude Azema, a envoyé le 4 janvier, une lettre d’accusation de deux pages mentionnant des infractions commises par le président de la FSBM et son équipe. Ainsi, Madagascar ne pourra pas, jusqu’à nouvel ordre, organiser les épreuves de pétanque aux prochains Jeux des Iles, et ne pourra non plus participer au championnat du monde triplettes hommes au Bénin en septembre, et à ceux des jeunes et dames en Thaïlande en novembre. «L’accusation sur le détournement n’est même ni fondée ni prouvée. Nous avions envoyé une lettre de demande de subvention d’une valeur de 392 747 240 ariary auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports pour la participation de trois équipes nationales aux championnats du monde séniors hommes, dames et juniors, et la Présidence nous a accordé 184 024 640 ariary pour régler les billets d’avion . C’était les membres de la fédération qui ont comblé le gap, outre celui pris en charge par les partenaires», souligne le président de la FSBM, Amirou­dine Andrialemirovason.

Négociation

Concernant la réintégration de l’un des trois fondateurs de la FSBM recomman- dée par la FIPJP, le président Amir réitère que «je suis élu légalement, et j’ai le droit de choisir moi-même mon équipe». «Deux compatriotes, anciens représentants de la fédération en France sont les têtes pensantes de la destruction de la fédération et de la pétanque malgaches. Ils agissent pour leurs intérêts personnels et nous avons décidé d’annuler leur nomination… Ils ont tout fait pour empêcher la rencontre entre le ministre des Sports et le président de la FIPJP afin de discuter du projet de construction d’un boulodrome national aux normes internationales, lors du championnat du monde à Barcelone ainsi que ma rencontre avec la diaspora passionnée de la discipline en France», dénonce le président Amir.

«Quant au remboursement des frais de déplacement pour le championnat du monde au Cambodge et le championnat d’Afrique à Lomé, d’une valeur de 86 840 000 ariary et non 55 000 euros soit plus de 200 millions d’ariary, comme mentionné dans la lettre du président de la FIPJP, avancé par l’ancien président Dolys Randriamarohaja, c’est auprès du ministère que ses enfants devraient la récupérer», explique Amir.

Bref, aucune solution n’a été trouvée malgré les démarches faites auprès de la Confédération africaine de sport boules lors de l’AG au mois de novembre à Bénin, car l’instance internationale persiste à boycotter l’organisation de la compétition de pétanque aux Jeux des Iles. «Nous poursuivons sans relâche les négociations pour lever les sanctions, en envoyant à la FIPJP toutes les preuves contestant les accusations… Et concernant les Jeux des Iles, notre cas sera à l’ordre du jour de l’AG du Comité olympique malgache à Toliara ce dimanche», temporise le président Amir. À suivre…