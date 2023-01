MIARINARIVO – Deux hommes écroués pour recel de cadavre

Deux personnes sont en prison, à Miarinarivo, depuis mardi, pour recel de cadavre. Un éclaircissement a été donné après le tapage autour du décès d’une adolescente de 15 ans.

À Manazary Miarinarivo, un pan de voile a été levé sur les bruits autour du décès de Hiantriniaina Nomentsoa Hianja Raholimalala, 15 ans. Deux hommes sont en détention préventive, depuis

mardi, poursuivis pour recel de cadavre. L’un, vivant à Ambohibao à Antananarivo, est celui qui s’occupait de l’adolescente. L’autre est le chauffeur du taxi-brousse qui a transporté sans document règlementaire son corps sans vie, depuis la capitale jusqu’à Manazary. La femme du premier a été libérée. Ils seront tous jugés le 25 janvier. Le chef du ministère public de Miarinarivo a apporté un éclaircissement après que le tollé à l’arrivée du corps de la défunte s’est assourdi. « Hianja Raholimalala avait été envoyée à Antananarivo, pas pour travailler, mais pour vivre avec sa famille d’accueil car sa mère était en difficulté. Malheureusement, elle disait souvent qu’elle ne s’y plaisait pas. Le 3 janvier, elle s’est plainte d’avoir mal à la tête.

Ce jour-là, sa mère a été appelée pour pouvoir la faire rentrer à Manazary », communique-t-il.

Nié

L’officier supérieur de police judiciaire ajoute : « La fille a perdu connaissance le 4 janvier. Elle a été emmenée chez un médecin qui l’a transférée à l’hôpital d’Anosiala à Ambohidratrimo. En même temps, sa mère a été sollicitée d’y venir. Hélas, l’enfant a rendu l’âme. » Le couple, responsable de la fille, a trouvé un taxi-brousse pour acheminer son corps sans vie. « Soulignons qu’ils ont raccompagné eux-mêmes la défunte jusqu’à Manazary. La façon dont ils l’ont transportée, l’absence du certificat de décès et celle de l’autorisation de transfert exigés par la loi pour pouvoir passer d’une région à une autre, ont provoqué la confusion et l’indignation parmi le fokonolona », précise le magistrat. Faute des justificatifs cités, un recel de cadavre a été imputé au couple et au transporteur. Évidemment, ils ont nié leur inculpation.« Mais vu que les éléments constitutifs de leur infraction relative au transport des morts et au trouble à l’ordre public sont remplis, les deux hommes ont été placés en détention préventive. Une liberté provisoire a été accordée à la femme», affirme la voix autorisée du parquet de Miarinarivo.