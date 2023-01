INFRASTRUCTURES – Les routes nationales se dégradent avec les intempéries

Les routes nationales sont de plus en plus impraticables, en cette période de pluie. Le ministère des Travaux publics annonce le début des travaux de réfection.

La gendarmerie tire, une énième fois, la sonnette d’alarme face à la menace de coupure totale de la route nationale (RN) 7. « La chaussée sur le PK 123 continue de s’affaisser, la pluie ne cesse de tomber, ces derniers jours. », lance une source dans la région de Vakinankaratra, hier. Des éléments de la gendarmerie se relayent sur cet axe, pour assurer la sécurité de la circulation routière. La chaussée qui s’est affaissée est devenue inaccessible aux véhicules. La gendarmerie prévient que si l’affaissement touche l’autre voie, ce sera la coupure totale de la RN7. « Les déviations sont impossibles. », indique la source. Il n’y a pas que la RN7 qui se dégrade avec les intempéries. Sur la RN2, la durée du trajet augmente. La route de 110 kilomètres entre Moramanga et Antananarivo s’effectue en 6 heures de temps pour les camions. Les nids-de-poule continuent de se creuser. À part les effondrements de chaussées et les nids-de-poule, des ponts sont également coupés sur des routes nationales. Pour les usagers, l’état de la route continue d’empirer, en cette période de pluie. Le ministre des Travaux publics, Jerry Hatrefindrazana, annonce le début des travaux de réfection des routes nationales, en plein cœur de période de pluie.

Mi-février

« Le programme de réhabilitation des routes nationales endommagées est déjà établi.», a-t-il déclaré, hier. La réhabilitation des points noirs sur la RN4 et sur la RN7, et notamment, le pont Manombo à Ilakaka, débuterait la semaine prochaine. Les travaux de réfection des points noirs entre Ambanja et Antsohihy auraient déjà commencé. L’entreprise en charge de la réfection du pont à Ankilizato, sur la RN34 serait déjà sur place. Les travaux de réhabilitation de la RN2 vont commencer, en mi-février. « Cette annonce tombe peu après la menace de grève des camionneurs. Ces derniers ont prévu de manifester, dimanche, pour protester contre l’état de la route nationale 2. Reste à savoir si les travaux vont réellement commencer, d’ici un mois, ou s’il s’agit d’une annonce, pour stopper la manifestation des transporteurs». Le ministre des Travaux publics lui-même a annoncé, hier,qu’aucune entreprise n’est partante pour réaliser les travaux de réfection de la route nationale 2. « Nous allons relancer l’appel d’offres, la semaine prochaine», indique-t-il.