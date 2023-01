FOOD FESTIVAL – Chef Lalaina Ravelomanana et la cuisine malgache à l’Eurexpo Lyon

Lalaina Ravelomanana, le Chef malgache occupera le stand de Kasnodar Caviar durant le salon international consacré à la restauration et l’hôtellerie au parc d’exposition français Eurexpo du 19 au 23 janvier.

Honneur à la spécialité du terroir. Chef Lalaina Ravelomanana fera découvrir Madagascar et sa spécialité à travers les plats qu’il exposera dans le stand de Kasnodar Caviar lors du «Food festival» du Sirha Lyon qui se tiendra à l’Eurexpo pendant cinq jours. Étant un produit de la maison de luxe Rova Caviar Madagascar, Kasnodar Caviar est une grande marque de Caviar de la

grande île et sera exposé avec d’autres marques venant des quatre coins du monde. Plus de 4 000 exposants participeront à cette 21e édition du salon Shira qui réunit des professionnels internationaux dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

Ambassadeur culinaire

C’est aussi durant ce grand festival culinaire qu’aura lieu la finale de plusieurs concours internationaux y compris la coupe du monde des traiteurs, le Bocuse d’or, la coupe du monde de la pâtisserie et de la boulangerie. Pour cette année, un lieu exclusif d’échanges et d’expression donnant la parole aux experts du Food Service Sirha sera installé.

Ambassadeur de Mada­gascar par excellence, il n’est nullement nécessaire de présenter le parcours du Chef Lalaina dans le domaine de la Gastrono­mie. Chef Exécutif et co-fondateur du Marais Restaurant, il est le coach idéal pour une équipe avec qui il a partagé ses savoirs, sa passion et son sens de la créativité. Lalaina Ravelomanana est assoiffé de relever des défis qui semblent parfois difficiles à accomplir mais surtout il apprécie de partager son amour pour la Haute Gastronomie à son équipe. Le Chef a pour ambition de porter de haut l’équipe féminine malgache durant cette 8e édition de la coupe du monde des traiteurs dont la finale se tiendra ce 19 janvier 2023.