ÉTAT CIVIL – La distribution d’actes de naissance débute en mars

Antananarivo. L’opération de distribution gratuite de nouveaux actes de naissance commencera à partir du mois de mars de cette année. Douze mille documents seront distribués. La première vague va se dérouler entre mars et avril, tandis que la deuxième vague aura lieu entre le mois de mai et juin de cette année. En général, l’enregistrement tardif d’une naissance a pour conséquence l’obligation de suivre une longue et difficile procédure pour obtenir l’acte de naissance de cet enfant. “L’opération de distribution d’actes de naissance vise ainsi à aider les enfants dépourvus de ce document administratif, principalement pour les élèves qui vont passer un examen officiel comme le CEPE, Certificat d’études primaires élémentaires ”, rappelle le communiqué de la CUA. Les parents concernés sont invités à approcher les fokontany et la commune urbaine d’Antananarivo, ou les agents communautaires et les chefs secteurs pour le recensement. Les chefs secteurs et les agents communautaires ont reçu une formation relative à cette distribution de masse. Ils sont au nombre de cinq-cent-vingt dans les six arrondissements de la capitale. Pour rappel, la signature de convention entre Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et la commune urbaine d’Antananarivo a eu lieu en ce qui concerne la délivrance de douze mille actes de naissance dans les six mois pour les moins de 17 ans. La distribution sera effectuée de concert avec le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et les délégués des six arrondissements. Le projet est financé par l’OIF. L’année dernière, trois-cent-cinquante copies ont été distribuées. Les douze mille actes de naissance s’inscrivent dans la continuité de l’opération réalisée en 2022.