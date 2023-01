Entretien routier

On se souvient que le régime de Marc Ravalomanana avait mis la route en exergue sur un ancien billet de 10.000 ariary. Hélàs, les putschistes de 2009 prétendirent que «la route ne se mange pas». Elle ne se mange tellement pas que, quatorze ans plus tard, les routes nationales n’ont plus de «route» et encore moins de «nationale» que le nom.

À chaque période de rentrée, les témoignages des voyageurs affluent sur les réseaux sociaux. Et ils sont accablants : telle cette vidéo qui montre la traversée à gué par un camion qui finira par se renverser sur l’autre rive.

Aucun mensonge officiel ne pourra transformer ces images catastrophiques en réalisations triomphantes d’un régime plus prompt à inaugurer des débuts de chantier d’autoroute qu’à réceptionner des travaux finis, d’un simple pont à double voie.

À ceux qui ont pu penser que la route ne se mange pas, on espère que le bon sens élémentaire présentera à l’imbécilité populiste une addition pour solde de tout compte.

