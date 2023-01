CAFÉ-HISTOIRE – «Ambatomanga, récit de la guerre de 1895» présenté par Michèle Rakotoson

La femme des lettres donne rendez-vous aux passionnés de l’histoire pour un moment de partage et d’échange autour de la thématique Ambatomanga, récit de la guerre de 1895. L’écrivaine Michèle Rakotoson parlera de son ouvrage «Ambato­manga, le silence et la douleur» lors de la nouvelle édition du café-histoire axée sur «Ambatomanga, récit de la guerre de 1895». L’événe­ment aura lieu ce jour au musée de la photographie de Madagascar à Anjohy à 10h. Cette localité d’Antana­narivo, autrefois porte d’entrée du royaume Merina, subit les affres de la guerre. « Ce sera également l’occasion pour Michèle Rakotoson, de présenter son ouvrage Ambatomanga, le silence et la douleur, qui retrace l’histoire de Félicien le Guen, jeune breton ambitieux qui s’apprête à s’embarquer pour la Grande Ile, et de Tavao, un jeune homme exerçant le métier de porteur à Ambatomanga » affirme Mickaël Rabearison, assistant culturel au musée de la photographie de Madagascar. Édité par l’atelier des nomades, le roman Ambato­manga, le silence et la douleur de Michèle Rakotoson figurait parmi les ouvrages finalistes du 14e Prix Ivoire pour la littérature Africaine d’Expression Francophone l’année dernière. Causeries conviviales, moments de partage et d’échange, les Café-histoires du Musée de la Photo attirent un public en quête de connaissances.