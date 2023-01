BRAQUAGE À TOAMASINA – Un opérateur économique tué, Ar 40 millions dérobés

Des coups de feu ont résonné près du marché Tanamakoa à Toamasina hier en fin d’après-midi. Le bilan fait état d’un mort et d’un blessé grave. Une fusillade a éclaté lorsque trois braqueurs se sont invités dans une transaction entre un commerçant de girofle d’une part et un collecteur de produits d’exportation d’autre part. Armés, les assaillants se sont montrés impitoyables. Pour parvenir à leur fin, ils ont abattu le fils de l’acheteur de produits d’exportation pour ensuite faire main basse sur l’argent que ce dernier tenait sur lui. Selon les informations recueillies auprès des personnes de son entourage, le malheureux a reçu une balle en pleine bouche. Après l’avoir abattu, les bandits se sont emparés des fonds destinés à l’achat de la cargaison.

Foule impuissante

Les brigands n’ont pas pour autant épargné le producteur et fournisseur de clous de girofle. Dans le cafouillage, les braqueurs ont ouvert le feu sur lui, le touchant dans le dos.

Dans un état préoccupant, il a été évacué d’urgence au Centre Hospitalier Universitaire de Toamasina où il est encore placé sous soins intensifs. Le blessé est un opérateur économique du district de Mananara-Nord. D’après les préjudices déclarés, une somme s’élevant à quarante millions d’ariary est tombée dans l’escarcelle des brigands. Ces scènes de film se sont produites aux alentours de 17h20. Les bandits ont débarqué sur une moto de marque Yamaha BWS. Armes automatiques aux poings, ils sont d’emblée passés à l’action pour tirer sur leurs victimes sans crier gare. Après avoir dérobé le pactole, la bande a sauté sur leur deux-roues pour démarrer en trombe et rouler à tombeau ouvert en direction de l’Ouest. Des témoins oculaires indiquent que leur pistolet était en évidence. L’une des fuyards avait les vêtements tachés de sang tandis que ses deux comparses emportés par la panique ont fait tomber un casque de motard ainsi qu’une casquette. Cette attaque à main armée s’est déroulée sous les yeux d’une foule impuissante. Le gang à moto a réussi à s’évanouir dans la nature. Les forces de défense et de sécurité sont sur leurs traces.