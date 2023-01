BASKETBALL- SECTION TANA VILLE – Construire un terrain comme défi

La section de basketball d’Antananarivo-Renivohitra (Sbbar) démarrera la saison 2023 par l’organisation de trois grands matchs (trois finales), ce samedi au Gym­nase couvert de Mahamasina. Jeudi, pour marquer l’ouverture de la saison, le président de la Sbbar, Mamisoa Lalaina Rakotomavo, a annoncé, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à Ampefiloha, le lancement de l’évènement «Fête du basketball».

Il a parlé à l’occasion d’un projet de la section de construire un terrain de basket cette année, sans toutefois préciser le quartier choisi, le début et la durée des travaux. «Nous avons vécu ce problème d’infrastructures dans l’organisation des championnats, lors de notre première année de mandat», réitère le patron de la section. Celle-ci a dû négocier et collaborer avec des partenaires comme l’Institution Sainte-Famille à Mahamasina, le Toby Ratsimandrava à Ambohijanahary-Ouest, l’Académie nationale

des sports à Ampefiloha, et avec des quartiers comme Mandro­seza ou Tsararay, … pour abriter les matchs comptant pour les championnats qui s’étalent chaque saison sur cinq mois, doivent être bouclés avant ceux de la ligue d’Anala­manga.

Rendre formel

« Nous avons fait toutes les démarches pour pouvoir utiliser les terrains de basket du stade Barea à Mahamasina, mais il n’y a toujours aucune réaction des responsables», regrette le numéro un de la section. Après vingt trois ans d’existence, la section de Tana-ville navigue sur la bonne santé actuelle du basketball malgache et elle veut en profiter davantage pour développer la discipline.

Jean Félix Andrianate­naina, directeur technique de la section de basketball d’Antananarivo- Renivohitra, remarque que « c’est la première fois que la section célèbre en grande pompe et d’une manière officielle, l’ouverture de la saison. Pour inciter le public à aimer le basketball et développer un peu plus la discipline, la Sbbar est consciente de sa grande place au sein du basketball malgache. Aussi l’ouverture officielle sert-il à attirer davantage d’adeptes et à formaliser certains clubs qui vivent dans l’informel ».

Ce jour, à partir de 8 heures, les joueurs de l’ASSM U13 affronteront les basketteurs de JCBA. À 9 heures, les filles U17 de MB2all se mesureront aux filles de Lucadro. Vu la rivalité entre les jeunes de ces deux clubs, les supporters des deux équipes s’attendent à une bonne ambiance née d’un gros bras de fer. À 11h30, les basketteurs U19 de Fandrefiala affronteront les joueurs de l’AKBB. Et Jean Félix Andria­natenaina de conclure: « La Sbbar invite les amoureux de la balle orange à venir nombreux au gymnase couvert de Mahama­sina ce samedi. »

Et cerise sur le gâteau, le choc en N1B entre Dream Team SC et AMBB vers 14h30 promet des étincelles. Ce match de défi sera précédé du défilé des quarante-huit clubs affiliés à la section. Un spectacle animé par Mr Saida marquera également l’évènement.