Monde des affaires – Décès de Seth Ranohisoa

Une grande figure de la nation s’en est allée. Il s’agit de Seth Ranohisoa qui a rendu son dernier soupir avant-hier après presque quatre vingt-dix ans dont plusieurs décennies ont été passées aux services de la nation.

Illustre figure bien connue du monde des affaires, Seth Ranohisoa est président-fondateur de plusieurs sociétés qui ont encore leur place actuellement dans la vie économique de ce pays. Il a été parmi les initiateurs du « Fivondronan’ny Mpandra­haraha Malagasy » (FIVMPAMA) regroupant d’autres opérateurs également bien connus et dont plusieurs sont encore vivants actuellement.

Mais Seth Ranohisoa avait aussi côtoyé le monde politique, bien qu’il ne s’est jamais affiché comme militant ou membre d’un parti. On le connait plutôt comme celui à qui l’on peut s’adresser pour quelques conseils sur des sujets d’ordre économique et aussi politique. A un certain moment de la deuxième République, il avait été nommé sénateur de Madagascar. Tout cela pour dire qu’il est parmi ceux qui ont laissé leurs empreintes dans l’histoire de ce pays.

Une veillée mortuaire est organisée à son domicile d’Andranobe Ambohimanga Rova, avant son inhumation dans son caveau familial, également à Ambohimanga Rova.