Baccalauréat – Les épreuves fixées au mois de juillet

L’examen du baccalauréat se déroulera à partir du mois de juillet. L’inscription est ouverte depuis cette semaine.

Le baccalauréat aura lieu dans 7 mois. Le calendrier des épreuves et des inscriptions vient d’être annoncé par le ministère de l’Enseignement et de la recherche scientifique via un arrêté n°196 2022- MESUPRES en date du 11 janvier. Les épreuves du baccalauréat général se dérouleront selon l’arrêté les 18, 19, 20, 21, 22 juillet 2022. Tandis que le baccalauréat technologique, et le baccalauréat professionnel et technique se tiendront à partir de la semaine du 18 au 22 juillet. La deuxième partie sera organisée les 25, 26, 27 et 28 juillet.

L’inscription au baccalauréat est déjà ouverte depuis le début de cette semaine, selon cet arrêté. « Les registres d’inscriptions à tous les examens du baccalauréat sont ouvert auprès de la direction ou du service de baccalauréat de chaque université à partir du 10 janvier 2022 à 8 heures et seront clôturés le vendredi 11 mars 2022 à 18 heures », indique l’arrêté. Les candidats auront donc trois mois pour s’inscrire à cet examen officiel. Les dossiers de candidatures retardataires seront irrecevables, passé ce délai.

Le temps de préparation sera bien plus serré cette année. L’année dernière, l’examen du baccalauréat pour l’enseignement général s’est déroulé au mois d’août. Cette année, le calendrier a été avancé. « Les préparatifs au baccalauréat sont bien plus difficiles cette année. Nous devons combler les lacunes pendant les temps d’arrêt dus au confinement de l’année dernière. Mais néanmoins, nous allons bien organiser le temps imparti. Nous essayons de finir à temps le programme pour avoir plus de temps pour réviser », indique un enseignant.